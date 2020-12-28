Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, новые правила удаленной работы и пожарной безопасности: что изменится в России с 1 января

Новые правила удаленной работы, пожарной безопасности, индексация пенсий и маткапитала, увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Редакция ivbg.ru собрала наиболее важные изменения, которые ждут россиян в 2021 году.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

С января минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум станут рассчитывать по-новому — при помощи медианной шкалы, то есть среднего показателя зарплаты или дохода по стране. Таким образом, с 2021 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. А прожиточный минимум будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%).

Индексация пенсий и маткапитала

На 6,3% проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек.

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Таким образом, сумма на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребенка.

Удаленная работа

С нового 2021 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. По новым правилам, работодатель должен сохранить прежнюю зарплату и соцпакет, а также обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, или же компенсировать ему расходы в соответствии с локальным актом. трудовой договор с сотрудником на «удаленке» могут расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

Вырастет НДФЛ для богатых

С 13% до 15% вырастут ставки НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться только та сумма, что превышает 5 млн рублей. Разовых доходов от продажи квартиры или машины это не коснется. Таким образом, Россия отходит от плоской шкалы налогообложения.

Электронные трудовые книжки

С 1 января работникам, которые впервые трудоустроились, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Остальным придется определиться до конца года — оставаться с бумажной версией документа или тоже перейти на новый вариант. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент.

Новые противопожарные правила

В частности, запрещается оставлять на балконах без присмотра непотушенные сигареты и свечи, а также курить в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте. На территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. В подвалах и цокольных этажах зданий не позволяется размещать мебельные склады, детские центры, а также организовывать производства и мастерские.

Чаевые станут добровольными

Российским ресторанам и кафе будет запрещено включать в чек чаевые и другие траты, не обозначенные в меню общепита. Также запрещено оказывать платные услуги без согласия клиента, а если они оплачены, то потребитель вправе требовать возврата денег. Также кафе и рестораны обязаны предупреждать о том, какие услуги платные, а какие нет.

Автомобильные аптечки

Водителей избавили от необходимости покупать готовые автомобильные аптечки, с 1 января они смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем Минздрава России. В аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года, можно пользоваться еще три года.

Маркировка товаров

С 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. Ювелирные магазины должны начать вводить маркировку с 1 января, а через полгода полностью перейти на продажу товаров только с утвержденными знаками. Маркировка коснется и производителей молочной продукции. До 31 декабря эти товары уже проходят маркировку, но пока в качестве эксперимента. Начиная с 20 января начнется переходный период к обязательному нанесению электронных меток.