Петербургские моржи поделились хитростями купания в проруби

Глава петербургского сообщества “Невские Моржи” Роман Лебедев рассказал “Невским новостям”, как закалять организм холодной водой и поделился некоторыми хитростями балтийских моржей.

«Сейчас лед встал, он крепкий. Мы делаем во льду прорубь и окунаемся. Вода в идеале должна быть меньше +12 градусов, а еще лучше, когда около или меньше +6 градусов. Такое купание безопаснее всего для людей. Такая вода обладает максимальными целительными свойствами, запускает иммунитет», — заявил мужчина.

Лебедев посоветовал новичкам окунаться в прорубь при температуре воды не ниже +6 градусов. Сейчас температура воды составляет всего +2 градуса, та что стоит немного подождать. Но не стоит забывать, что закаляться в холодных водах лучше всего с разрешения врачей.

Отмечается, что петербургские моржи тренируются круглый год: каждое утро они собираются у стен Петропавловской крепости и проводят городскую тренировку, которая включает физкультурные упражнения и йогу.