В Ленобласти объявлен конкурс на гранты для трудоустройства подростков

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти объявил конкурс на предоставление субсидий для организации временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время.

Конкурс состоится 27 января 2021 года, в нем могут принять участие государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие организаций региона. Более подробная информация на сайте комитета.

Напомним, в 2020 году в Ленобласти были временно трудоустроены 6 905 подростков, в том числе 3 678 — за счет средств полученных грантов.

К слову, в 2020 году 3404 жителя Ленобласти освоили новые профессии на Бирже труда, из них 1418 – безработные. Самыми популярными профессиями для этой категории граждан стали «Водитель погрузчика», «Оператор котельной», «Электромонтер», «Машинист экскаватора», «Охранник», «Парикмахер» и «Мастер маникюра».