Более 200 спортивных мероприятий прошло в Петербурге на новогодних праздниках

Автор: Гузель Галимова
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В спортивных мероприятиях приняли участие свыше шести тысяч жителей и гостей Петербурга. 

С 1 по 10 января в Петербурге провели 207 спортивных мероприятий в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья. Все спортивные соревнования проходили на открытом воздухе, в каждом из них принимали участие не более 50 человек. Участники соблюдали все меры безопасности, сообщает комитет по физической культуре и спорту

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10.01.2021 104
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