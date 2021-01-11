Более 200 спортивных мероприятий прошло в Петербурге на новогодних праздниках

В спортивных мероприятиях приняли участие свыше шести тысяч жителей и гостей Петербурга.

С 1 по 10 января в Петербурге провели 207 спортивных мероприятий в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья. Все спортивные соревнования проходили на открытом воздухе, в каждом из них принимали участие не более 50 человек. Участники соблюдали все меры безопасности, сообщает комитет по физической культуре и спорту