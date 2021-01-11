В Кингисеппе водитель на большой скорости протаранил другую машину и скрылся — видео

На пересечении улицы Иванова и проспекта Карла Маркса в Кингисеппе произошло ДТП. На кадрах видно, как один из водителей не стал сбавлять скорость и пошел на таран.
Видеоматериал был опубликован на ютуб-канале «Виктор Кингисепп».
Авария произошла 11 января днем. Момент аварии был запечатлен на фонарные веб-камеры. По счастливой случайности трагедии удалось избежать — рядом на пешеходных зонах находились люди.
Управление ГИБДД по Ленобласти пока не дало комментарий по случившемуся. О пострадавших в ДТП не сообщается.
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