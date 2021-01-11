В Петербурге за время праздников закрыли несколько баров и ресторанов

В Северной столице за нарушения новогодних ограничений было закрыто 15 заведений общепита. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«…с 30 декабря по 10 января, было выявлено потенциально около 300 предприятий, которые могли нарушать. Из них подтвердились 73. Было составлено 73 протокола. Злостных нарушений было выявлено всего 15. Эти предприятия общественного питания были опечатаны, и их деятельность была приостановлена. Также были составлены около 300 протоколов в отношении физических лиц, посещавших эти заведения», — рассказал глава ведомства.

Ранее ivbg.ru рассказывал об ограничениях, принятых Смольным в канун новогодних праздников для ресторанной сферы. Большинство заведений Петербурга негативно отреагировали на них и создали «карту сопротивления».