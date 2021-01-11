На Невском проспекте таксист сбил пешехода — фото

В центре Петербурга вечером 11 января произошло ДТП. Водитель такси не успел затормозить перед пешеходным переходом, в результате чего совершил наезд на прохожего.

Авария произошла на пересечении Невского проспекта и улицы Харьковской. Молодой человек совершал переход через дорогу в положенном месте, однако виновник ДТП не успел среагировать и остановился уже после наезда на пешехода.

Фото: портал "Мегаполис" Фото: портал "Мегаполис" Фото: портал "Мегаполис"

Сразу после случившегося таксист вышел из авто и начал оказывать потерпевшему первую помощь. По предварительной информации, серьезных травм молодой человек не получил и покинул место ДТП до прибытия полиции и скорой помощи.