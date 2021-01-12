Российская стюардесса назвала слово, запрещенное в самолете даже в шутку

Российская стюардесса Рушана, известная в социальных сетях видеороликами и инсайдами о своей профессии, назвала слово, которое запрещено произносить в самолете даже в шутку.
На видео, размещенном в сервисе TikTok, Рушана посоветовала никогда не использовать слово «бомба» при общении на борту самолета. По словам стюардессы, даже если это шутка, ее никто не оценит.
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