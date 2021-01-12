Таксист занялся самоудовлетворением прямо в машине с пассажиркой в Петербурге

Петербурженка вызвала такси «Ситимобил», чтобы добраться в аэропорт Пулково. Водитель в течение поездки задавал ей вопросы интимного характера.

«Мне не очень хотелось с ним общаться, но потом я услышала кое-какой звук, очень напоминающий порнографию», – сообщила девушка

Таксист со словами «сейчас девушка, две минуты» остановил автомобиль, включил видео порнографического содержания и начал в присутствии пассажирки заниматься самоудовлетворением.

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Девушка уже обратилась с жалобой на поведение таксиста в «Ситимобил». Там сообщили, что отключили его от сервиса. А петербурженке предложили три бесплатных поездки.