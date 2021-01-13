Дрозденко поздравил работников региональных СМИ с их профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти от лица Правительства 47 региона поздравил работников средств массовой информации (СМИ) с их профессиональным праздником, который отмечается 13 января

«В ленинградских СМИ трудятся яркие, высокоталантливые, увлеченные своим делом люди. Именно они оперативно делятся с жителями важными новостями, освещают достижения нашей области и ее проблемные вопросы», — отметил в своем поздравлении Александр Юрьевич.

Также глава 47 региона подчеркнул, что ленинградская команда журналистов пополняется инициативными и смелыми молодыми кадрами, готовыми творить и активно участвовать в жизни родного региона. А также поблагодарил всех за вдохновенный труд и большой вклад в развитие регионального информационного пространства.

«От души желаю всем, кто связал свою судьбу с этой замечательной творческой профессией крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и всего самого наилучшего», — подытожил свое поздравление Дрозденко.

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Напомним, что День печати в России отмечается 13 января. Праздник учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1 «О Дне российской печати». Он заменил День советской печати, который отмечался 5 мая (во всем мире до сих пор отмечают аналогичный праздник – Всемирный день свободы печати (прессы) 3 мая).

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2020году Генеральный директор телеканала “ЛенТВ24” Олег Черных получил премию «Медиа-менеджер России-2020» за внедрение нового бренда. Телеканал “ЛенТВ24” начал свое вещание в 2019 году и за это время стал важной интерактивной площадкой Ленобласти, где обсуждаются самые важные вопросы региона.