В США заблокируют Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента США Дональда Трампа.
Представители Your T1 WIFI сообщили, что данное решение принято после того, как Twitter и Facebook заблокировали страницы действующего президента и его сторонников. Руководители организации посчитали это актом цензуры.
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03.01.2021 420
Данные социальные сети будут заблокированы для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.