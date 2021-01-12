В США заблокируют Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента США Дональда Трампа.

Представители Your T1 WIFI сообщили, что данное решение принято после того, как Twitter и Facebook заблокировали страницы действующего президента и его сторонников. Руководители организации посчитали это актом цензуры.

Вам будет интересно Спикер парламента обозначил претензии Эстонии на часть территорий Ленобласти Как сообщает Sputnik, «каждый год, в первых числах января» спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вспоминает о Тартуском мирном договоре с Россией. Согласно... 03.01.2021 420

Данные социальные сети будут заблокированы для тех пользователей, которые обратятся с соответствующим запросом.