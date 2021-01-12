Специальный алгоритм для диагностики COVID-19 разработала Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера». В скором времени приложение будет доступно в App Store и Google Play.

В ближайшее время у людей появится возможность самостоятельно выявлять у себя коронавирусную инфекцию — соответствующее приложение разработал «Сбер».

Как пишет «ТАСС», уникальный алгоритм позволит определить наличие или отсутствие вируса всего за минуту. Сперва человеку необходимо будет ответить на несколько коротких вопросов о своем самочувствии, после чего программа проанализирует особенности голоса, дыхания и кашля. Приложение должно появиться в App Store и Google Play.