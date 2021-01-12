Анненские укрепления инвентаризируют и отреставрируют

Первым объектом реставрации станет Кордегардия. Пороховой погреб и Инженерный дом также отреставрируют, но позже

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в этом году планируется подготовить проект реставрации Кордегардии, в 2022 году─ начать реставрационные работы. По завершении реставрации в нем разместится музей истории крепости Корона Святой Анны.

Пороховой погреб и Инженерный будут следующими на очереди. Там также будут созданы музейные пространства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в соцсетях появились фотографии обрушения стены Анненских укреплений. Как сообщил Владимир Цой, в ближайшее время на место происшествия выедут специалисты, которые зафиксируют состояние памятника. В адрес собственника — Российской Федерации — могут быть направлены штрафы.