В Ленобласти лис подкрался к рыбаку и украл часть его улова — фото

Хитрый лис не стал мелочиться и уволок самую крупную рыбу.

В соцсетях рыбак поделился фотографией рыжего вора и своими впечатлениями от встречи с лесным жителем.

“Вижу цель. Лис у моей рыбацкой палатки. Рыбу видит, но запах человека, конечно, чувствует- страшно, а кушать хочется. После трех кругов, постепенно уменьшая расстояние, все-таки решился и, схватив плотву, дал деру. Рыбу, кстати, выбрал самую крупную”, — пишет Алексей Щукин.