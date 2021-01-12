КИО Петербурга должен был починить коллектор в сентябре прошлого года, однако ремонта так и не было.

Во вторник, 12 января, в правительстве Ленинградской области провели внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В центре обсуждения было повреждение водонапорного коллектора, находящегося на прилегающей к заводу «МПБО-2» территории в Янино.

Ранее суд обязал Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга отремонтировать коллектор в сентябре 2020 года, но этого так и не произошло.

В ходе заседания члены правительства обсудили ущерб, нанесенный окружающей среде из-за неисправности коллектора. Его дальнейшую судьбу решит второе заседание КЧС с участием Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, городского и областного Водоканала. Оно состоится в среду, 13 января.