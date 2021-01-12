На номер “112” в Ленобласти поступило более 41 тысячи вызовов с начала года 

С начала года операторы системы “112” приняли и обработали свыше 41 тысячи вызовов от жителей и гостей Ленобласти.

Как сообщает региональный мониторинговый центр, чаще всего обращались за вызовом «скорой помощи», поступило более 60% таких звонков. Следом по популярности обращений идет полиция — 37%, пожарная, аварийно-спасательная, газовая и другие службы — по 3%. Добавляется, что 16 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования оперативных служб.

Напомним, что в Ленобласти работает единый номер “122” по вопросам COVID-19.