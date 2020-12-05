В Ленобласти заработал единый номер “122” по вопросам COVID-19

Бесплатная телефонная линия ”122” по вопросам, связанным с коронавирусом, стала доступна для жителей Ленобласти.

По короткому номеру “122” жители смогут узнать необходимую информацию (о соцвыплатах, доставке продуктов и лекарства, где сдать тест на коронавирус и другое) или получить консультацию, если потребуется специалисты соединят с поликлиникой, скорой и другими службами.

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Вызвать врача по единому номеру пока нельзя, как и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов. В ближайшее время эти функции будут введены.