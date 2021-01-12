Вывоз мусора с территории резиденции правительства Ленобласти обойдется в миллион рублей

Правительство области ищет подрядчика, который предоставит услуги по вывозу отходов с загородной резиденции «Домик охотника».
На сайте госзакупок 18 января завершится конкурс среди предприятий, занимающихся вывозом и утилизаций мусора. Данные услуги потребуются для уборки территории у «Домика охотника» рядом с деревней Ягодное.
Начальная цена контракта составила почти 993 тысячи рублей. Средства на счет выбранного подрядчика поступят от областного унитарного предприятия «Недвижимость».
Как указано в техзадании, уборка мусора с участка потребуется уже в феврале этого года и продолжится до января 2022 года.
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22.12.2020 239