Вывоз мусора с территории резиденции правительства Ленобласти обойдется в миллион рублей

Правительство области ищет подрядчика, который предоставит услуги по вывозу отходов с загородной резиденции «Домик охотника».

На сайте госзакупок 18 января завершится конкурс среди предприятий, занимающихся вывозом и утилизаций мусора. Данные услуги потребуются для уборки территории у «Домика охотника» рядом с деревней Ягодное.

Начальная цена контракта составила почти 993 тысячи рублей. Средства на счет выбранного подрядчика поступят от областного унитарного предприятия «Недвижимость».

Как указано в техзадании, уборка мусора с участка потребуется уже в феврале этого года и продолжится до января 2022 года.