В центре Петербурга построят два офисных здания для «Газпрома»

Возведение зданий будет осуществлять дочернее предприятие Газпрома. Сооружения появятся на Синопской набережной.

Соответствующий проект был направлен в Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга. Строительными работами будет заниматься «Территориальная генерирующая компания №1», которая является крупнейшим производителем тепловой электрической энергии в Северо-Западном регионе.

В первом здании планируется организовать 200 рабочих мест, во втором – порядка 400. Сейчас холдинг занимается подготовкой территории, поскольку она находится в прибрежной зоне и не годится для масштабного строительства.

На данный момент руководство компании ждет одобрения от руководства города. Остальные комиссии стройку уже одобрили.