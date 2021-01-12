Для поездок в Германию и Прибалтику у россиян потребуют тест на Covid-19

Согласно новым правилам, теперь посетить страны можно будет только предъявив отрицательный тест на коронавирус.

Компания Ecolines сообщила о санитарных требованиях, которые будут предъявлять всем пассажирам при въезде в Германию и страны Прибалтики. Результат теста должен быть сделан не менее чем за 72 часа до поездки и, соответственно, быть отрицательным.

«С 15 января для поездок в Германию, Литву, Латвию и Эстонию всем пассажирам нужно иметь негативный результат теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не раньше 72 часов до поездки, а результат должен быть предъявлен перевозчику при посадке в автобус на английском, французском, немецком, латышском, литовском, эстонском или русском языке», — рассказали в пресс-службе компании.

Вместе с тем, все ранее принятые ограничения и требования на территории стран, сохраняются.