В Новогорелово из-за плохой дороги в ДТП попали 6 машин за один час

Нерегулируемый перекресток и разлив воды стали причиной частых аварий в поселке Новогорелово. За час на участке дороги столкнулись уже 6 машин.

Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» разместили информацию о ряде автомобильных происшествий, случившихся из-за халатности дорожных служб. На одном из перекрестков в поселке продолжительное время вытекает вода из поврежденной трубы. Из-за этого на дороге образуется наледь.

По нелепой случайности в этом же месте нет регулирования движения светофорами – они показывают только желтый сигнал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД после первой аварии, решили не покидать участок потенциальных аварий.

«Сначала на перекрестке Современников и бульвара Чугунова водитель Фольксвагена не уступил дорогу Мерседесу, а через час столкнулись еще 3 автомобиля», — комментирует ситуацию автор поста.