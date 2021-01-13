Setl Group привлекла более 6 млрд рублей на стройку жилья в Санкт-Петербурге

Девелопер Setl Group привлёк в Сбербанке 6,3 миллиарда рублей для строительства двух очередей жилого комплекса «Зелёный квартал» в Московском районе Санкт-Петербурга.
Как указывается в нем, на каждую последующую очередь, по мере выхода в продажу и начала строительства, со Сбербанком будут заключаться отдельные кредитные договоры в рамках генерального соглашения.
Малоэтажный комплекс «Зелёный квартал» возводится в южной части Московского района Санкт-Петербурга. Проект реализуется в 11 очередей, общая продаваемая площадь составляет 330 тысяч квадратных метров. Первая очередь жилого комплекса сдана в третьем квартале 2020 года, сейчас строится еще шесть очередей общей реализуемой площадью 185 тысяч квадратных метров.
Setl Group — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания основана в 1994 году, работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.