В Ленобласти завтра до минус 30 градусов

В четверг, 14 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет изменяться в зависимости от районов. На западе прогнозируется -14…-19 °C, ночью местами до -22 °C. На востоке столбики термометров покажут -20…-25 °C, ночью местами до -30 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. На дорогах местами будет скользко.