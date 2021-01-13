Большинство россиян в новогодние праздники предпочли остаться дома – «Билайн»

Большинство россиян в новогодние праздники предпочли остаться дома, при этом количество путешественников по России незначительно выросло, сообщает пресс-служба сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
«Пандемия продолжает оказывать влияние на туристические предпочтения россиян. Большинство клиентов в новогодние праздники предпочли остаться дома. Количество клиентов, путешествующих на новогодних каникулах за границу, сократилось на 68%, а количество путешественников по России выросло на 5%», — уточняет компания.
Среди самых популярных направлений внутри страны стали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург и Ставрополь. При этом жители Санкт-Петербурга и Новосибирска по сравнению с прошлым годом стали чаще отправляться в путешествия за пределы своих регионов, отметили аналитики оператора.
Кроме того, несмотря на ограниченное количество открытых международных направлений из-за пандемии, некоторые россияне все же отправились за границу.
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«Странами-лидерами по количеству посетивших клиентов стали (в порядке убывания): Беларусь, Турция, Украина, Грузия, Казахстан», — уточнили в пресс-службе.