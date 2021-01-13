Видео: система автомобиля Tesla зафиксировала призрак на кладбище

Система автомобиля Tesla с функцией автопилота обнаружила несуществующего человека на кладбище. Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщил пользователь Ovidiu Maciuc.

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На опубликованном видео бортовой компьютер показывает стоящий рядом с машиной силуэт, который то появляется, то исчезает. Затем система показывает, что человек пошел в противоположном от автомобиля направлении и исчез.

Водитель заявляет, что был на кладбище один. Опубликованное им видео подтверждает его слова.