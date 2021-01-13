Похититель археологических находок из Санкт-Петербурга заявил, что не знал их ценности

Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Санкт-Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано пресс-центром МВД России.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в кражах исторических ценностей из научных учреждений в Санкт-Петербурге. При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей.
«На тот момент нет», — ответил 22-летний похититель археологических находок на вопрос, знал ли он ценность предметов, которые крал.
На допросе он также рассказал, что при похищении предметов у него не было конкретной цели.
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13.01.2021 101
«Конкретной цели не было. Поскольку понравились — оставить себе (планировал — ред.) или найти, кому реализовать», — сказал злоумышленник.