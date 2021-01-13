Наркодилеру прострелили ногу при задержании, а потом арестовали во Всеволожском районе

У тайника-закладки на девятом километре железнодорожного перегона «Девяткино – Лаврики» во Всеволожском районе 8 января задержан 30-летний мужчина. Полицейские прострелили ему ногу.

Полицейские представились и предъявили удостоверения. Дилер сразу ударил одного из них ногой по лицу и попытался убежать. Два предупредительных выстрела в воздух его не остановили. Тогда был сделан один выстрел в ногу убегающего.

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При досмотре у дилера нашли более четырех граммов наркотической смеси. Задержанному вменяются «применение насилия в отношении представителя власти» и «покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков». Как сообщает 13 января пресс-служба СК, по ходатайству следствия наркодилера арестовали.