В Тихвине приступили к строительству нового кладбища за 78 миллионов рублей

Новое кладбище будет расположено в районе памятника “Танк”, недалеко от существующего.

В Тихвине приступили к первому этапу строительства нового кладбища: идут геодезические разбивочные работы, вырубка деревьев, выборка грунта. После будет сделана песчаная насыпь, оборудованы проезды и водоотводные каналы. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.

Фото: ВК/ Администрация Тихвинского района

В проекте также заявлены административное здание, стоянки, зона для траурных мероприятий и колумбарий. На втором этапе планируется сделать подъезд к кладбищу, установить автобусную остановку и трансформаторную подстанцию. Стоимость контракта — 78 миллионов рублей.