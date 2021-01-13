В Тихвине приступили к строительству нового кладбища за 78 миллионов рублей

Новое кладбище будет расположено в районе памятника “Танк”, недалеко от существующего.
В Тихвине приступили к первому этапу строительства нового кладбища: идут геодезические разбивочные работы, вырубка деревьев, выборка грунта. После будет сделана песчаная насыпь, оборудованы проезды и водоотводные каналы. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.
Фото: ВК/ Администрация Тихвинского района
В проекте также заявлены административное здание, стоянки, зона для траурных мероприятий и колумбарий. На втором этапе планируется сделать подъезд к кладбищу, установить автобусную остановку и трансформаторную подстанцию. Стоимость контракта — 78 миллионов рублей.
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13.01.2021 93