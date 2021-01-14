Пилотажно-навигационный комплекс отказал у самолета, экстренно севшего в Пулково

Пилотажно-навигационный комплекс отказал у самолёта авиакомпании «Ямал», который летел из Москвы в Салехард, но был вынужден сесть в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Утром в четверг представитель экстренных служб заявил, что в аэропорту «Пулково» из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолёт А320 сообщением Москва — Салехард. По его словам, после взлёта обнаружилась неисправность приборов самолёта. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.

Как уточняли в Уральской транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания «Ямал», на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла «по техническим причинам», самолёт сел в штатном режиме, отмечали в ведомстве, назначена проверка.

«Четырнадцатого января после взлёта на воздушном судне A320… произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолёта в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным перевозчика, экипаж воздушного судна предпринял попытку выполнить посадку в аэропорту вылета – «Домодедово», но из-за ухудшения погодных условий ушёл на запасной аэродром в «Пулково».

«Посадка в аэропорту «Пулково» прошла благополучно. Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьёзных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне. На борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа», — добавили в пресс-службе.

Вам будет интересно В Пулково успешно посадили самолет с технической неисправностью Пилоты успешно посадили пассажирский самолет, следовавший рейсом «Москва – Салехард», в Пулково утром 14 января. На борту зафиксировали техническую неисправность. Проблема... 14.01.2021 59

Согласно информации транспортной прокуратуры, резервный борт, на котором пассажиры должны будут добраться до Салехарда, уже направлен из Москвы в Санкт-Петербург. Ориентировочное время вылета в Салехард — 11.00 мск.