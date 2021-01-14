Пилотажно-навигационный комплекс отказал у самолета, экстренно севшего в Пулково

Пилотажно-навигационный комплекс отказал у самолёта авиакомпании «Ямал», который летел из Москвы в Салехард, но был вынужден сесть в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
Утром в четверг представитель экстренных служб заявил, что в аэропорту «Пулково» из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолёт А320 сообщением Москва — Салехард. По его словам, после взлёта обнаружилась неисправность приборов самолёта. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.
Как уточняли в Уральской транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания «Ямал», на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла «по техническим причинам», самолёт сел в штатном режиме, отмечали в ведомстве, назначена проверка.
По данным перевозчика, экипаж воздушного судна предпринял попытку выполнить посадку в аэропорту вылета – «Домодедово», но из-за ухудшения погодных условий ушёл на запасной аэродром в «Пулково».
Согласно информации транспортной прокуратуры, резервный борт, на котором пассажиры должны будут добраться до Салехарда, уже направлен из Москвы в Санкт-Петербург. Ориентировочное время вылета в Салехард — 11.00 мск.