Задушивший партнершу любитель БДСМ из Санкт-Петербурга отправлен на исправительные работы

Любитель БДСМ-забав, задушивший партнёршу в ошейнике, приговорён к 1,5 годам исправительных работ, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Житель Санкт-Петербурга признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Суд установил, что в ночь на 7 июля 2020 года нетрезвый мужчина занимался удовлетворением своих сексуальных потребностей в салоне с девушкой и туго затянул на ее шее ошейник.
Подсудимый вину признал. Судом было установлено, что он впервые совершил преступление, оказывал медицинскую помощь потерпевшей и вызвал ей скорую помощь, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет малолетнего ребёнка, положительно характеризуется по месту работы, оказывает материальную помощь матери-пенсионерке.