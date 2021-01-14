Задушивший партнершу любитель БДСМ из Санкт-Петербурга отправлен на исправительные работы

Любитель БДСМ-забав, задушивший партнёршу в ошейнике, приговорён к 1,5 годам исправительных работ, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Житель Санкт-Петербурга признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % заработка», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд установил, что в ночь на 7 июля 2020 года нетрезвый мужчина занимался удовлетворением своих сексуальных потребностей в салоне с девушкой и туго затянул на ее шее ошейник.

«Он просунул кисть руки под ошейник, неоднократно с силой потянул его на себя, не менее двух раз тупым предметом совершил травмирующие воздействия по механизму давления в направлении спереди-назад в область передней поверхности груди, рук и ног. В результате вышеуказанных действий подсудимого девушке был причинён тяжкий вред здоровью. Смерть наступила на месте происшествия», — сообщает пресс-служба.

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Подсудимый вину признал. Судом было установлено, что он впервые совершил преступление, оказывал медицинскую помощь потерпевшей и вызвал ей скорую помощь, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет малолетнего ребёнка, положительно характеризуется по месту работы, оказывает материальную помощь матери-пенсионерке.