Петербуржцу, игравшему с мячом на путях «Звенигородской», запретили пользоваться метро

В ГУП «Петербургский метрополитен» решили не допускать на территорию метро петербуржца, игравшего в мяч на путях станции «Звенигородская».

Несмотря на то, что данное конкретное нарушение не сказалось на графике движения поездов, нарушитель и ранее неоднократно и умышленно пренебрегал правилами пользования метрополитеном.

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Охрана метро взяла молодого человека на особый контроль и не будет пускать его на станции ни при каких обстоятельствах. Также в ГУП «Петербургский метрополитен» намерены добиться штрафа.