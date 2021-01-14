Заполняемость театральных залов в Санкт-Петербурге с 16 января разрешили увеличить с 25% до 50%

Заполняемость зрительных залов в театрах Санкт-Петербурга с 16 января разрешили увеличить с 25% до 50%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор Александр Беглов.
При этом ограничение на доступ организованных групп детей до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в северной столице с 30 декабря по 6 января театры были закрыты для зрителей. Театры, которые возобновили работу 7 января, работают со строгим соблюдением противоэпидемических требований. В частности, в зрительных залах допускается не более 25% зрителей от общей вместимости.