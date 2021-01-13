На новогодних каникулах оставшиеся без многих развлечений петербуржцы атаковали онлайн-кинотеатры

МТС проанализировала количество обращений петербуржцев к цифровым решениям в новогодние каникулы. Действовавшие в период праздников ограничительные меры подтолкнули петербуржцев к онлайн-развлечениям.

По данным индекса цифровой активности в период с 31 декабря по 10 января петербуржцы в 5 раз чаще использовали онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы, чем в прошлые новогодние каникулы. Подобный резкий всплеск, в первую очередь, связан с действовавшим в это время в городе запретом на работу музеев, театров и концертных залов.

Ограничения в массовом детском отдыхе во время новогодних каникул у школьников сказались и на выросшей популярности таких киберспортивных и геймерских платформ, как twitch.tv, WASD.TV, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, battle.net и других. Активность на них почти в 3,5 раза превышает активность прошлого года. А вот образовательные онлайн-курсы вызвали у петербуржцев меньший интерес в отличие от осенних школьных каникул, когда спрос на интернет-образование вырос на 50%.

На закрытие общепита с 30 декабря по 3 января петербуржцы отреагировали повышенным спросом на сервисы доставки еды – их популярность в новогодние праздники выросла в 2 раза по сравнению со средними значениями прошлого года. Высокий спрос на доставку из кафе и ресторанов сохранялся все праздничные дни.

Несмотря на открытые торговые центры жители Петербурга в праздничные дни обращались к онлайн-шоппингу в 3 раза чаще, чем в среднем в прошлом году. Аналитики МТС предполагают, что у петербуржцев уже закрепилась привычка к безопасному и удобному интернет-шоппингу, так как на протяжении практически всего 2020 года спрос на эту категорию цифровых сервисов оставался стабильно высоким.

Исследование основано на первом в России индексе цифровой активности городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data). МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.