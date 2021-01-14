Победителями признали Первомайское, Рощино и Каменногорск.

В четверг, 14 января, администрация Выборгского района Ленинградской области оценила новогодние украшения во всех поселках и выбрала победителей. По мнению специалистов, лучше всего над праздничным убранством потрудились в поселках Первомайское и Рощино, а также в городе Каменногорск. Особенно внимательно члены администрации присматривались к иллюминации главных ёлок, подсветке зданий, праздничным инсталляциям и световым консолям.