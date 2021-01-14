Медик пояснил, что не знает, как коронавирусные вакцины скажутся на эмбрионе.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский призвал беременных и кормящих грудью дважды подумать, прежде чем соглашаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом пишут «Невские Новости».
Он заявил, что пока неизвестно, как вакцина поведет себя в организме беременной женщины и как повлияет на здоровье будущего ребенка.
«В России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». У каждой из этих вакцин есть показания и противопоказания. Беременность, лактация — кормление грудью и детский возраст до 18 лет, это жесткое противопоказание против этих вакцин», — заключил Вознесенский.