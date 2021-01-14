Медик пояснил, что не знает, как коронавирусные вакцины скажутся на эмбрионе.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский призвал беременных и кормящих грудью дважды подумать, прежде чем соглашаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом пишут «Невские Новости».

Он заявил, что пока неизвестно, как вакцина поведет себя в организме беременной женщины и как повлияет на здоровье будущего ребенка.