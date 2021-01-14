Животное страдало панлейкопенией, или кошачьей чумкой.

В четверг, 14 января, умерла рысь, которую ранее спасатели сняли с березы в Агалатово. Об этом сообщили сотрудники центра помощи птицам и другим диким животным «Сирин».

По их словам, причиной смерти стала панлейкопения, иначе — кошачья чумка. По мере прогрессирования заболевания рысь уже не могла питаться самостоятельно, и ее кормили через зонд. Несмотря на страшный диагноз, сотрудники «Сирина» до последнего лечили животное и верили в ее выздоровление.