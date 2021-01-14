Петербургские ученые первыми в России исследовали «кошачий» коронавирус

Специалисты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева провели уникальное в России исследование вируса Covid-19, обнаруженного у домашнего питомца.

Скорее всего, кот заразился от своих хозяев, которые заболели коронавирусом раньше и перенесли инфекцию без явных симптомов. У заболевшего животного повысилась температура, была апатия, а также отказывался от вкусняшек.

«Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В. П. Бурлакова взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны… В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку», — говорится в заявлении.

Случаи заражения домашних животных Covid-19 начали фиксироваться с начала распространения вируса. В большинстве случаев питомцы переносили заболевание без осложнений.