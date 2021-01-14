Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Профиль российской вакцины «Спутник V» в социальной сети twitter оказался временно заблокированным. Сейчас Российский фонд прямых инвестиций пытается выяснить причины и снять ограничение.
Аккаунт был заблокирован в четверг, 14 января. Последний пост был опубликован, примерно, 17:30 по МСК.
В ведомстве отметили, что проблема серьезная, поскольку именно через данную соцсеть российские специалисты предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований.
«Мы разбираемся в причинах произошедшего», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
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