Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Профиль российской вакцины «Спутник V» в социальной сети twitter оказался временно заблокированным. Сейчас Российский фонд прямых инвестиций пытается выяснить причины и снять ограничение.

Аккаунт был заблокирован в четверг, 14 января. Последний пост был опубликован, примерно, 17:30 по МСК.

В ведомстве отметили, что проблема серьезная, поскольку именно через данную соцсеть российские специалисты предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований.

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«Мы разбираемся в причинах произошедшего», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.