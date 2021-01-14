Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Профиль российской вакцины «Спутник V» в социальной сети twitter оказался временно заблокированным. Сейчас Российский фонд прямых инвестиций пытается выяснить причины и снять ограничение. 

твиттер
Фото: скриншот с twitter.com

Аккаунт был заблокирован в четверг, 14 января. Последний пост был опубликован, примерно, 17:30 по МСК.

В ведомстве отметили, что проблема серьезная, поскольку именно через данную соцсеть российские специалисты предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований.

«Мы разбираемся в причинах произошедшего», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Вам будет интересно
Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V» твиттер, США, Спутник V, блокировка, аккаунт
В США заблокируют Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа
Провайдер Your T1 WIFI из Штата Айдахо заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении президента США Дональда Трампа.   Представители...
12.01.2021 239
Автор