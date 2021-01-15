Большую часть гостей Москвы в новогодние праздники составили петербуржцы

Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что москвичи активно гуляли по городу, было открыто около 4 тысяч зимних объектов: катки, трассы для лыжни и так далее.

«Что касается туристов, иностранных туристов в этот раз не было, но были наши граждане, особенно те, кто проживает в соседних областях: из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. И самое большое количество людей из нашего города-побратима, из Санкт-Петербурга «, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что количество автомобилистов, которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.

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Ранее мэр сообщил, что Москву за десять дней новогодних праздников посетили 1,9 миллиона туристов.