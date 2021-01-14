В новогодние каникулы Выборг посетило рекордное количество туристов

Свыше 30 тысяч туристов побывали в зимнем парке «Монрепо», прогулялись по улицам города, сходили на выставках и посмотрели световой мистерии.

Успеху города у туристов способствовало, прежде всего, открытие новых объектов после реставрации: башня Ратуши, Часовая башня, Выборгский замок, башня Олафа, Дом наместника и три корпуса Цейхгауза. Отметим, что в 2022 году лифт поднимет посетителей до смотровой башни Олафа.

В 2021 году в парке «Монрепо» откроются Усадебный дом и Библиотечный флигель. Уже скоро реставраторы приступят к восстановлению дома купца Сергеева, бастиона «Панцерлакс» и Кордегардии, относящейся к комплексу Анненских укреплений.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в соцсетях появились фотографии обрушения стены Анненских укреплений. Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в этом году планируется подготовить проект реставрации Кордегардии, в 2022 году─ начать реставрационные работы. По завершении реставрации в нем разместится музей истории крепости Корона Святой Анны.