Петербуржец задушил БДСМ-ошейником девушку – ему назначили исправительные работы

Районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении петербуржца, убившего девушку в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие установило, что 7 июля 2020 года петербуржец по имени Иван, будучи нетрезвым, во время полового акта туго затянул на шее девушки БДСМ-ошейник и неоднократно с силой дернул его на себя. Затем избил жертву.
В результате удушения и полученных травм девушка скончалась на месте. Иван пришел в полицию с повинной и раскаялся. Суд учел, что подсудимый впервые совершил преступление, имеет маленького ребенка и материально помогает матери-пенсионерке.
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