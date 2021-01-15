Петербуржец задушил БДСМ-ошейником девушку – ему назначили исправительные работы

Районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении петербуржца, убившего девушку в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что 7 июля 2020 года петербуржец по имени Иван, будучи нетрезвым, во время полового акта туго затянул на шее девушки БДСМ-ошейник и неоднократно с силой дернул его на себя. Затем избил жертву.

В результате удушения и полученных травм девушка скончалась на месте. Иван пришел в полицию с повинной и раскаялся. Суд учел, что подсудимый впервые совершил преступление, имеет маленького ребенка и материально помогает матери-пенсионерке.

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Решением суда, Ивану назначены 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты.