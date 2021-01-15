Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которых замечают в Санкт-Петербург

Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.

«Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьёт, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют.

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