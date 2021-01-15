Фото: над Всеволожском заметили редкое и красивое явление – световые столбы

Фотографии сделаны Викторией Л. над частным сектором. Это оптическое явление – из-за мороза и влажности обычные источники света (в данном случае уличные фонари) превратились в столбы.

Столбы света образуются, когда в атмосфере возникают плоские кристаллы льда. Свет от источника рассеивается на них и превращается в полосы. Источником явления могут быть разные световые приборы и даже фары автомобилей.

Столбы света как правило возникают, когда на улице температура воздуха ниже -15 °C и высокая влажность.