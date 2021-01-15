Узбек заблокировал двери в машине и пытался изнасиловать подростка в Петербурге

По информации ivbg.ru, после попытки мужчины изнасиловать 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело в Санкт-Петербурге.

В полицию обратился 48-летний житель Южного шоссе. Он сообщил, что 14 января в Невском районе водитель автомобиля Kia Rio заблокировал двери в машине и попытался изнасиловать его сына.

Вам будет интересно Таксист занялся самоудовлетворением прямо в машине с пассажиркой в Петербурге Петербурженка вызвала такси «Ситимобил», чтобы добраться в аэропорт Пулково. Водитель в течение поездки задавал ей вопросы интимного характера. Таксист со словами... 12.01.2021 673

Подозреваемого задержали в тот же день – им оказался уроженец Узбекистана, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Задержанный дал признательные показания.