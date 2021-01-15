Мальчик пропал 28 декабря.

В пятницу, 15 января, водолазы отряда «ДобротворецЪ» подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района Карелии тело шестилетнего Филиппа Мельника. Об этом сообщили в группе «Волхов Live | Новости» «ВКонтакте».

28 декабря ребенок вышел из дома в поселке Хелюля и больше не вернулся. Сперва его мать пыталась самостоятельно найти сына, но после неудачных поисков обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), ход расследования взял под контроль центральный аппарат СК РФ.

Ребенка искали по всему Северо-Западу. В результате тело обнаружили водолазы-добровольцы, которые не прекратили поисков даже в сильные морозы. Родным Филиппа выразили соболезнования.