Емкость в Лужках очистили после обращения жителей к Дрозденко

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 ноября 2020 года к Александру Дрозденко обратились жители поселка Лужки Выборгского района.

Ленинградцы обратили внимание губернатора, что в поселке отсутствует канализация, а жители сами установили бочку. И спросили, что нужно сделать, чтобы ее регулярно откачивали?

На вопрос ответили ответственные сотрудники администрации Выборгского района Ленинградской области.

Емкость для скопления канализационных стоков является самовольно установленным объектом. И его необходимо узаконить. Услуга по водоснабжению и водоотведению в квитанцию по ЖКХ для жителей домов не включена. Бочку очистили сотрудники «Леноблводоканала».

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