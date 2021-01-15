В Выборгской администрации рассказали о судьбе водонапорной башни в Лужках

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 ноября 2020 года к Александру Дрозденко обратились жители поселка Лужки Выборгского района.

Ленинградцы обеспокоены состоянием водонапорной башни. На вопрос ответили ответственные сотрудники администрации Выборгского района Ленинградской области.

По словам специалистов, водонапорная башня будет передана в госсобственность Ленинградской области. После этого новая ресурсоснабжающая организация возьмет ее на баланс.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что емкость в Лужках очистили после обращения жителей к Дрозденко.