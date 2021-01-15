Аварийные сараи в Лужках снесут в 2021 году

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 ноября 2020 года к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Лужки Выборгского района.

Она попросила снести старые и аварийные сараи в поселке. На запрос ответили ответственные сотрудники администрации Выборгского района Ленинградской области.

По словам специалистов, снос аварийных и бесхозяйных сараев в поселке Лужки запланирован администрацией Приморского городского поселения Выборгского района на 2021 год.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что емкость в Лужках очистили после обращения жителей к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.