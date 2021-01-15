Ленобласть вошла в топ-10 регионов по резюме с упоминанием The Beatles

Накануне Всемирного для The Beatles (World Beatles Day), который празднуется 16 января, эксперты hh.ru, проанализировали базу резюме и выяснили, как часто соискатели пишут о любви к ливерпульской четверке.

Соискатели из Ленобласти чаще других в регионах СЗФО упоминали в своих резюме название The Beatles. Всего в сервисе размещено более 1000 резюме с упоминанием названия или участников музыкального коллектива.

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Чаще всего о The Beatles упоминают соискатели в сфере «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи». При этом женщины пишут лишь немногим чаще мужчин – 51%.