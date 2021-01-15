Эрмитаж вернет деньги за неиспользованные абонементы

Музей изобразительного искусства собирается вернуть посетителям денежные средства за отмененные мероприятия. Об этом сообщили представители заведения в официальной группе Вконтакте.

Отметим, что из-за ограничений, связанных с Covid-19, ряд выставок и экспозиций в период с 17 марта по 14 июля 2020 года не проводились — на тот момент Эрмитаж закрыл свои двери.

Теперь у посетителей появилась возможность вернуть деньги за неиспользованные абонементы. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в экскурсионное бюро. Однако посетителей будут принимать только по записи.

Для аннулирования абонемента потребуется взять специальный бланк, чек, паспорт, и банковскую карту, с которой происходила оплата услуг.